Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte 2023 adli tatil tarihi

Adli tatil bu yıl da beklenen tarihinde başlıyor. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak. İşte, 2023 adli tatil tarihi...

Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak.

Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.



2023 ADLİ TATİL TAKVİMİ



6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.



YENİ ADLİ YIL TARİHİ



Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.



