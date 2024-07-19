Adli tatil ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek?

Adli tatil 20 Temmuz'da başlıyor. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatilin ne zaman sona ereceği ise mahkemelerde hukuki işlemleri olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2024 adli tatili ne zaman bitecek?

Adli tatil ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek?

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. İşte, yeni adli yıl başlama tarihi...

ADLİ TATİLDE HANGİ MAHKEMELER AÇIK?

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.

Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adli tatil, Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor.

Yeni adli yıl, 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, 2 Eylül'de Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak.

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

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