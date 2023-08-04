Adli tatil ne zaman, hangi ayda bitiyor? (2023 adli tatil takvimi)

Adli tatilde her yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak. Peki, adli tatil ne zaman bitecek?

Adli tatil ne zaman, hangi ayda bitiyor? (2023 adli tatil takvimi)

Adli tatilin ne zaman sona ereceği, mahkemede davaları olan veya dava açacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Adli tatilde Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

2023 ADLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.

YENİ ADLİ YIL TARİHİ

Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.

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