Adli tatil ne zaman, hangi ayda bitiyor? (2023 adli tatil takvimi)

Adli tatilin ne zaman sona ereceği, mahkemede davaları olan veya dava açacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Adli tatilde Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.



2023 ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?



6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.



YENİ ADLİ YIL TARİHİ



Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.