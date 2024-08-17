Adli tatil ne zaman bitiyor? 2024 adli tatil bitiş tarihi

Adli tatil nedeniyle nöbetçi mahkemeler ve bu mahkemelerle ilgili hizmetler dışındaki adli faaliyetlere adli tatil sonuna kadar ara verildi. Adli tatille ilgili yasal düzenlemede adli tatilin son tarihi belli oldu. İşte, 2024 adli tatl bitiş tarihi...



ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?



Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor.



YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Yeni adli yıl, 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, 2 Eylül'de Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak.



Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.