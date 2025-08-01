Adli tatil ne zaman bitiyor? 2025 yeni adli yıl tarihi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da adli tatil, 20 Temmuz 2025 tarihinde başladı. Bu süreçte yalnızca kanun gereği görülebilecek zorunlu yapılabiliyor. Davaları olan vatandaşlar ise yeni adli yıl tarihini merak ediyor. Peki, adli tatil ne zaman bitiyor? Yeni adli yıl ne zaman başlayacak?



ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?



Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre adli tatil her yıl 20 Temmuz’da başlıyor ve 31 Ağustos’ta sona eriyor. Bu kapsamda, 2025 yılında da adli tatil 20 Temmuz 2025 Pazar günü başladı ve 31 Ağustos 2025 Pazar günü sona erecek.



Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.



ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIYOR?



Adli tatil süresince yalnızca bazı davalara bakılabiliyor. Bu kapsamda görülen davalar arasında; nafaka, velayet, tutukluluk incelemeleri, ihtiyati tedbirler ve delil tespiti gibi acil ve ivedi işler yer alıyor. Diğer tüm dava ve duruşmalar ise adli tatil sonrasına erteleniyor.



Adli tatil, yargı mensupları için bir dinlenme ve planlama süreci sunarken, vatandaşların da dava takvimlerini bu tarihlere göre düzenlemeleri önem taşıyor.