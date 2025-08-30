Adli tatil ne zaman bitiyor? Gözler yeni adli yıl takviminde

2025 yılı adli tatili kısa bir zaman sonra sona erecek ve yeni adli yıl resmen başlayacak. Adli tatilin sona ermesi, vatandaşlar için dava ve duruşma süreçlerinin hız kazanacağı dönem anlamına gelirken; hukuk camiası için de yeni bir çalışma yılının başlangıcı olacak. İşte ayrıntılar...



ADLİ TATİL NE ZAMAN SONA ERİYOR?



Her yıl 20 Temmuz’da başlayan adli tatil, yasal düzenleme gereği 31 Ağustos’ta sona eriyor. Yani mahkemelerde tam kapasiteyle çalışmaların yeniden başlayacağı tarih 1 Eylül olarak belirleniyor.



Bu tarihten itibaren yargı faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek ve yeni adli yıl resmen başlamış olacak.



YENİ ADLİ YIL 2025-2026 DÖNEMİ



Adli tatilin sona ermesiyle birlikte gözler 2025-2026 adli yıl takvimine çevrilmiş durumda. Yargıtay, Danıştay ve ilk derece mahkemeleri dahil olmak üzere tüm yargı mercileri, 1 Eylül itibarıyla yeniden tam kapasiteyle işlem yapmaya başlayacak.



Bu süreçte; ertelenen duruşmalar, dava dosyaları ve adli süreçler hız kazanacak.



2025 ADLİ YILI AÇILIŞ TÖRENİ



Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Eylül’de yeni adli yıl için açılış töreni yapılacak. Yargıtay Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek açılışta, hukuk camiası ve devlet protokolü bir araya gelecek.



Açılış konuşmalarında hem yargı sistemine dair beklentiler hem de yeni dönemde yapılacak düzenlemeler gündeme taşınacak.