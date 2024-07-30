Adli tatil tarihi 2024: Adli tatil başladı mı, ne zaman bitecek?

Adli tatil tarihi, hem davalı hem de davacılar tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl temmuz ayında Danıştaylar ve Yargıtaylar adli tatil dönemine giriyor. Peki, 2024 adli tatil başladı mı, ne zaman bitecek?

Adli tatil tarihi 2024: Adli tatil başladı mı, ne zaman bitecek?

2024 adli tatilinin ne zaman sona ereceğine yönelik tarih araştırmaları başladı. Her yıl temmuz ayında mahkemeler, hakimler, savcılar ve yargıtaylar adli tatil dönemine giriyor. Peki, 2024 adli tatil başladı mı, ne zaman bitecek?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.

Adli tatil tarihi 2024: Adli tatil başladı mı, ne zaman bitecek? - 1

YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni adli yıl, 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, 2 Eylül'de Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak.

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ MAHKEMELER AÇIK?

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.

Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

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