Adli tıp 'cinsel istismar var' dedi, mahkeme beraat kararı verdi

İstanbul'da öz kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan baba beraat etti.

17 yaşındaki T.K. iddiaya göre 8-9 yaşlarından bu yana öz babası Y.K.'nin (47) cinsel istismarına maruz kaldı.



T.K., okulda katıldığı bir seminerde babasının davranışlarının istismar olduğunu anladı.

Durumu anlattığı babası, olayları bir başkasına anlatması halinde annesini öldüreceği yönünde tehditte bulundu.

İstismar mağduru çocuk, bir süre sonra yaşadıklarını anneannesine anlattı.

Anneannenin aktarmasıyla olayı öğrenen anne, eşine tepki gösterdi. Y.K. ise iddiayı reddederek eşi ile çocuklarını eve hapsetti.

EVDEN KAÇIP ŞİKAYETÇİ OLDU

2019 yılının nisan ayında evden annesiyle birlikte kaçan T.K., babası hakkında şikayetçi oldu. T.K.’nın annesi ise boşanma davası açtı.

Ardından İstanbul 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinsel istismar suçlamasıyla baba hakkında dava açıldı.

ADLİ TIP 'İSTİSMAR VAR' DEDİ

Dava sürecinde mahkeme, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan rapor istedi. Oy birliği ile karar verilen Adli Tıp raporunda, genç kızın beyanlarının doğru olduğu, olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu tespitleri yer aldı.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT



Davanın salı günü yapılan karar duruşmasında mahkeme, "delil yetersizliği" nedeniyle Y.K.'nin beraatine karar verdi. T.K. ise kararı üst mahkemeye taşıdı.

BAKANLIK İSTİNAFA TAŞIYACAK



Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kararı istinafa taşıyacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çocuğun birden fazla nitelikli cinsel istismarı davasında yargılanan sanık Y.K.'nin beraat etmesi yönündeki karara istinaf mahkemesi nezdinde itiraz edeceğiz. Bakanlık olarak hukuki süreci takip ediyoruz ve davaya müdahiliz" denildi.



"ANNEME, BENİM ONA İFTİRA ATTIĞIMI SÖYLEDİ"

Dava süreci boyunca babasından ve ailesinden tehdit aldıklarını söyleyen T.K., mahkeme kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Dün Y.K. beraat etti. Benim sesimi duyun, bana yardım edin. Bu sapık, pislik elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Başka kızların canı yanmasın" diye konuştu.

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