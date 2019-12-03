Adli Tıp çocuk parkına ateş için 'kasten yaralama' dedi

İstanbul Pendik'te parkta oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan’a ateş ederek yaralayan Barış Balcı’nın yargılandığı davada Adli Tıp, olayın "kasten yaralama" kapsamında kaldığını bildirdi.



Bbarış Balcı’nın 23 yıla kadar hapsi istemiyle yargılandığı davada mahkeme, küçük kızı yaralayan silahın öldürücü nitelikte olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istemişti.

Dava dosyasına giren raporda, Hira Nur Demircan’ın sırtından 1 adet av tüfeği saçma tanesinin çıkarıldığı, vücutta herhangi bir kemik kırığının bulunmadığı ifade edildi.

Kullanılan silahın öldürücü nitelik taşıyıp taşımadığı yönünde bir değerlendirme yapılmayan raporda, olayın "kasten yaralama" suçu kapsamında kaldığına oy birliği ile karar verildi.