Adli Tıp Kurumu 80 sözleşmeli personel alacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Adli Tıp Kurumu 80 sözleşmeli personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Resmi Gazete'de Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, merkez ve taşra teşkilatlarında 80 sözleşmeli personel alınacağı açıklandı. Peki, Adli Tıp Kurumu 80 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Adli Tıp Kurumu 80 sözleşmeli personel alacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Resmi Gazete'de Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere toplam 80 sözleşmeli gerçekleştirecek.

Sözleşmeli personel alımı, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a göre yapılacak.

Adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

Başvurular, 2022 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için belirtilen puan türünden en az 70 puan alan adaylar tarafından yapılabilecek. sahiplerinin, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 5 ve 6'ncı maddelerinde belirtilen şartları ve ilanın özel şartlarını sağlamaları gerekiyor.

Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday çağrılacak.

Adli Tıp Kurumu 80 sözleşmeli personel alacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler? - 1

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp, 11 Ağustos 2024 Pazar günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecekler.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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