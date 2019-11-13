Adli Tıp Kurumu'ndan ölü bulunan İngiliz istihbaratçıyla ilgili açıklama

İstanbul Tophane'de sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.



Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.



Winberg ile beraberindeki 3 kişi, cenaze işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gelerek içeriye girdi. Adli Tıp Kurumu'nda bir süre kalan Winberg, işlemlerin ardından ayrıldı.

CENAZEYİ YAKINLARI TESLİM ALDI



Eski istihbaratçının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazenin İngiltere'ye gönderileceği öğrenildi.



EŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULACAK

Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından, yanında bir kişiyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne geldi. Winberg'in ifadesine başvurulacağı bildirildi.

Gayretepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne saat 13.30 sıralarında bir kadın arkadaşı ile birlikte gelen Emma Hedvig Chirstina Winber bina girişinde kaydını yaptırdıktan sonra 3. katta bulunan cinayet büro amirliğine çıktı. Daha önce polis tarafından olayla ilgili ifadesi alınan genç kadın, eşinin antideprasan ilaçlar kullandığını, intihar etmiş olabileceğini belirtmişti.

ADLİ TIP KURUMU'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Adli Tıp Kurumu, Le Mesurier'la ilgili ilk ya da ön rapor hazırlanmadığını bildirdi.



Adli Tıp Kurumundan yapılan açıklamada, bugün bazı medya kuruluşlarında "James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin kurum tarafından ilk raporun hazırlandığı" şeklinde yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Kurumumuz tarafından herhangi bir ön ya da ilk rapor hazırlanmış değildir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otopsi yapılmak üzere dün kurumumuza gönderilen mütevefanın cenazesine aynı gün Minnesota Otopsi Protokolü'ne göre ayrıntılı bir otopsi yapılmış ve incelenmek üzere gerekli tüm örnekler alınmıştır. Örneklerde toksikolojik, histopatolojik ve moleküler genetik incelemeler devam etmekte olup, analiz sonuçları ile otopsiden elde edilen bulgular birlikte değerlendirilerek otopsi raporu hazırlanacak ve en kısa sürede Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir."



KRALİÇE'DEN NİŞAN ALMIŞTI



Suriye'de faaliyet gösteren ve Beyaz Baretliler adıyla tanınan yardım örgütünün kurucusu olarak bilinen Le Mesurier, 2016'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten Britanya İmparatorluğu nişanı almıştı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Le Mesurier'i İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın çalışanı olmakla suçlamış, MI6'nın Balkanlar ve Orta Doğu operasyonlarında görev aldığını iddia etmişti.



Singapur'da asker bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Le Mesurier'in İngiltere'nin ünlü askeri akademisi Sandhurst'tan mezun olduğu, görev yerleri arasında Kuzey İrlanda, Bosna Hersek ve Kosova'nın bulunduğu belirtiliyor.



Le Mesurier’in, ölümü sırasında evde bulunan eşiyle geçen yıl evlendiği ifade ediliyor.

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