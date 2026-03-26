Adli Tıp Kurumu'nun raporu oyunu bozdu: Her şeyi sorguda itiraf etti
26.03.2026 13:50
Son Güncelleme: 26.03.2026 13:51
Bilge D. emniyetteki sorgusunda cinayeti gizlemek için yalan ihbarda bulunduğunu anlattı.
İstanbul Beyoğlu'nda birliktelik yaşadığı kişiyi ölü bulduğunu iddia eden kadın, maktülün boğularak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. Kadın, sorgusunda cinayeti itiraf etti.
Beyoğlu'nda, birliktelik yaşadığı kişiyi ölü bulduğu yönünde ihbarda bulunan kadın, maktulün boğularak öldürdüğünün anlaşılması üzerine cinayet itirafında bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Mart'ta Kulaksız Mahallesi'nde evde ölü bulunan ve hakkında şüpheli ölüm raporu tutulan F.D'nin (59) ölümüne ilişkin çalışma yaptı.
Ekipler, maktulü ölü bulduğunu iddia ederek polise ihbarda bulunan Bilge D'nin (49) ifadesine başvurdu.
ADLİ TIP RAPORU OYUNU BOZDU
Bilge D, olay günü polise verdiği ifadesinde, maktulle aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu tartıştıklarını, banyodan çıktığında F.D'nin yerde ölü vaziyette yattığını iddia etti.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan rapor sonucu maktulün boğularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine Bilge D.'yi gözaltına aldı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Emniyetteki sorgusunda cinayet işlediğini itiraf eden şüpheli, aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu kavga ettikleri maktulü üzerine çıkıp boğarak öldürdükten sonra polise "Banyodan çıktığımda ölü vaziyette yatıyordu." diye ihbarda bulunduğunu anlattı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.