Adli Tıp Kurumu’nun yapısında değişiklik

Adli Tıp Kurumu’nun teşkilat yapısının güçlendirilmesi, idari ve bilimsel kapasitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete ’de yayımlandı. Bakanlıklara Bağlı İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı. Kararnameye göre, halihazırda doğrudan merkeze bağlı olan adli tıp şube müdürlükleri, adli tıp grup başkanlıklarına bağlandı. Kuruma, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütme, yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma, adli tıp ve adli bilimler alanında eğitim programları düzenleme görevleri verildi.

Adli Tıp Kurumu’nun idari kapasitesinin artırılması amacıyla hizmet birimleri olarak daire başkanlıkları kuruldu. Yönetmelikle kurulan Hukuk Müşavirliği de kararnamede düzenlendi. Kurulan hizmet birimleri şu şekilde:



“Personel Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem ve İstatistik Daire Başkanlığı, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı, Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği.”



Adli Tıp Kurumu başkan yardımcıları ile adli tıp ihtisas kurulu başkan ve üyeleri için 4 yıllık görev süresi öngörüldü.



Görev süresi bitenler, yerlerine atama veya görevlendirme yapılıncaya kadar görevlerine devam edecek.



Adli Tıp İhtisas Kurullarının sayısı 8’den 11’e çıkarıldı.



Bazı ihtisas kurullarının görevlerinde değişiklik yapılırken bazı ihtisas kurullarına yeni uzmanlık alanları eklendi.



Yeni kurulan ihtisas kurulları ve hizmet birimleri, 31 Aralık’a kadar teşkilatlanarak faaliyete geçirilecek.



Ayrıca, Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatı için kadro ihdası yapıldı. Merkez teşkilatı için 232, taşra teşkilatı için 368 olmak üzere toplam 600 kadronun ihdası yapılırken, 3 kadro da iptal edildi.