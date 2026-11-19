Adli Tıp rapor hazırladı, yalanı ortaya çıktı: Eşini sinek ilacı sıkarak öldürdü
19.11.2026 14:39
Katil zanlısı ilk ifadesinde "Eşim eve alkollü geldi, ağzına sinek ilacı sıkmış." dedi. Söz konusu iddia Adli Tıp raporuyla çürütüldü.
Çorum'da bir kişi, eşini ağzına ve burnuna böcek ilacı sıkarak öldürdü. Tutuklanan kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Çorum'da eşini böcek ilacıyla zehirleyerek öldüren kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianamede, Sevim Yabacı'nın (54), 8 Temmuz günü 112'yi arayarak, eşi Hüseyin Yabacı'nın (77) eve alkollü geldiği ve kendi ağzına sinek ilacı sıktığını belirterek yardım istediği belirtildi.
Hüseyin Yabacı'nın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Temmuz'da öldüğü hatırlatılan iddianameye göre, Hüseyin Yabacı'nın oğlu Muhittin Yabacı'nın, babasının ölümüyle ilgili Sevim Yabacı'dan şikayetçi olması üzerine Kargı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kadının ifadesi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporla yalanlandı.
İFADESİNDE SUÇLAMAYI REDDETTİ
Gözaltına alınan Sevim Yabacı, sorgusunda suçlamaları reddederek, eşi Hüseyin Yabacı ile hiçbir sorunlarının olmadığını, olay günü eşinin eve düşmüş şekilde sarhoş geldiğini, kendisini yıkayarak yatırdığını, evde uzandığı esnada tavuklara bakmak için bahçeye çıktığını, geri döndüğünde eşinin çekyatta yatar vaziyette nefes almakta zorlandığını gördüğünü, ambulansı aradığını anlattı.
Sevim Yabacı'nın olay günü 112'yi arayarak, "Eşim eve alkollü geldi, ağzına sinek ilacı sıkmış." şeklinde ihbarda bulunduğu da iddianamede yer aldı.
KANINDA ALKOL BULUNAMADI
Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından düzenlenen raporda Hüseyin Yabacı'nın kanında alkol bulunmadığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci İhtisas Daire Kurulu'nun incelemesinde ise Yabacı'nın ölümünün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği yönündeki raporu da iddianameye girdi.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından mahkemece tensip zaptı yazılarak, sanığın tutuklu yargılanmasına karar verildi.
Sanık Sevim Yabacı, mahkemece belirlenen gün ve saatte ilk kez hakim karşısına çıkacak.