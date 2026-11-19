Çorum 'da eşini böcek ilacıyla zehirleyerek öldüren kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianamede, Sevim Yabacı'nın (54), 8 Temmuz günü 112'yi arayarak, eşi Hüseyin Yabacı'nın (77) eve alkollü geldiği ve kendi ağzına sinek ilacı sıktığını belirterek yardım istediği belirtildi.

Hüseyin Yabacı'nın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Temmuz'da öldüğü hatırlatılan iddianameye göre, Hüseyin Yabacı'nın oğlu Muhittin Yabacı'nın, babasının ölümüyle ilgili Sevim Yabacı'dan şikayetçi olması üzerine Kargı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.