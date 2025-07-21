Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması: "Çalık'ın raporunda tahrifat olmadı"

İstanbul Adli Tıp Kurumu; İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'in, tutuklanmasının ardından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Çalık'ın sağlık raporlarının tahrif edildiği iddiası üzerine açıklama yaptı.

Raporun eksiksiz ve tam şekilde kayda geçirildiği, herhangi bir tahrifatın olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Çalık'a 1999 yılında akut miyeloid lösemi teşhisi konduğu ancak hastalığın 26 yıldır tekrar etmediği ve belirtilerinin kaybolduğu ifade edildi.

Adli Tıp, kendilerine iletilen dosyada bu hastalıkla ilgili herhangi bir patoloji raporu veya tedavi belgesinin bulunmadığını vurguladı.

Çalık’ın dosyasında lenf kanseri teşhisine ilişkin de herhangi bir bulgunun yer almadığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu, İzmir’de yapılan kemik iliği biyopsisinin tanı koymak için yetersiz olduğu, bu nedenle kesin bir sonuç elde edilemediğine de açıklamasında yer verdi.

Çalık’ın daha kapsamlı tetkikler için tam donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği belirtti.