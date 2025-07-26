Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması: "Nüks lehine bulgu tespit edilmedi"

Adli Tıp Kurumu (ATK), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık hakkında düzenlenen mütalaada "herhangi bir tahrifat söz konusu olmadığını" bildirdi.



ATK'den Çalık ile ilgili iddia edilen hususlara ilişkin yapılan açıklamada, Çalık'ın İhtisas Kurulu'nda 16 Temmuz'da yapılan muayenesinde, 1999 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından akut miyeloid lösemi (AML) M4 teşhisi konulduğunu, hastalıkla ilgili takip ve tedavi edildiğini söylediği belirtildi.



Ancak kurula iletilen adli dosya içerisindeki mevcut belgelerde Çalık'ın söz konusu hastalığı geçirdiğine dair patoloji raporu ve tıbbi tedavi belgesi mevcut olmadığı kaydedilen açıklamada, "Adli dosyada mevcut tıbbi belge ve muayene bulgularına göre 26 yıldır aktif lösemi hastalığı olmadığı (remisyonda olduğu) düşünülmüştür. Tıbben bilindiği üzere AML hastalığı, 10 yılın üzerinde nüks etmediği takdirde tam şifa hali (kür) olarak kabul edilmektedir" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 1 Temmuz tarihli patoloji raporunda blast oranının yüzde 4-5 dolayında olduğu, alınan biyopsi örneğinin çoğunluğu kortikal kemik olarak adlandırılan iliksiz alandan alındığı, bu biyopsi sonucunun alınan kemik iliği materyalinin yeterli olmaması nedeniyle istenen seviyede teşhis koydurucu nitelikte olmadığı, klinik olarak malignite şüphesi halinde kesin yorum için ileri hematoloji ve patoloji olan bir merkezde inceleme ve değerlendirilme önerildiği patoloji uzmanı tarafından belirtilmiştir.



Yapılan laboratuvar incelemesinde flow sitometride blast oranının yüzde 1-2 olduğu, kemik iliği aspirasyon değerlendirmesinde atipik (anormal) hücre izlenmediği, yapılan genetik incelemelerde displazi (anormal hücre üretimi) lehine bulgu olmadığı, şahsın tıbbi belge ve laboratuvar bulguları ile halihazırdaki tıbbi durumu ve hematolojik değerlendirilmesi müştereken dikkate alındığında, şahsın blast oranı ilgili İhtisas Kurulumuz tarafından yüzde 3-4 olarak değerlendirilmiştir."



"HERHANGİ BİR TAHRİFAT SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"



İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 1 ve 7 Temmuz tarihli patoloji ve sağlık kurulu raporlarında, Çalık'a ait tüm patolojik sonuç ile değerlendirmelerin "eksiksiz ve tam bir şekilde kayda alındığının ve blast oranının yüzde 4-5 olduğunun açıkça belirtildiği" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhtisas Kurulumuz tarafından düzenlenen mütalaada herhangi bir tahrifat söz konusu değildir. Dünya Sağlık Örgütü 2023 Kriterlerine göre bir kişide akut miyeloid lösemi teşhisi koyabilmek için blast oranının yüzde 20 ve üzerinde olması gerekmektedir. Blast oranının yüzde 5-19 arasında olması ise miyelodisplastik sendrom (kemik iliğinin yapısının bozularak anormal kan hücresi üretmesi) demektir. Ancak 26 yıldır aktif hastalığı olmayan (remisyonda olan) şahsın kemik iliği aspirasyon biyopsisi ve genetik incelemelerinde, displazi (anormal hücre üretimi) ve nüks lehine bulgu tespit edilmemiştir."



Açıklamada, "İlgili İhtisas Kurulumuzca 16 Temmuz tarihinde düzenlenen mütalaada belirtildiği üzere istenen tetkik ve işlemler yapıldıktan sonra şahsın son durumunu gösterir sağlık kurulu raporu ve yapılan tetkiklerin gönderilmesi sonrasında sorulan hususlar hakkında ilgili İhtisas Kurulumuzca yeniden değerlendirme yapılarak nihai karar verilecektir" denildi.