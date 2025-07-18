Adli Tıp'tan Murat Çalık hakkında yeni karar

Adli Tıp Kurumu, lenfoma şüphesiyle geçtiğimiz gün ameliyat edilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde karar verdi.

Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu kararı, tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde sonuçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Üç ayı aşkın süredir tutuklu bulunan Murat Çalık, geçtiğimiz günlerde anjiyo olduktan sonra koroner yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.



Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık için aylık tutukluluk değerlendirmesinde devam kararı çıkmıştı.



Çalık 16 Temmuz'da Adli Tıp Kurumu'na getirilmiş, ardından tekrar cezaevine götürülmüştü.

