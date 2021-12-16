Adli ve idari yargı hakim savcı sınav giriş yerleri açıklandı (Adalet Bakanlığı hakimlik sınavı giriş belgesi sorgulama)

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021-Adalet Bakanlığı Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat sınavlarına girecek adayların sınav giriş belgeleri yayımlandı.

Haberler 16.12.2021 - 12:04

Adli ve idari yargı hakim savcı sınav giriş yerleri açıklandı (Adalet Bakanlığı hakimlik sınavı giriş belgesi sorgulama)

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı- sınavlarına girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

HAKİMLİK SINAVI GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, 15 Aralık 2021 tarihinde, saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

2021- Sınavlarında;

Adaylar, 25 Aralık 2021 tarihinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00’dan sonra, Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturum için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

26 Aralık 2021 tarihinde İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturum için saat 10.00’dan sonra, Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturum için ise adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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