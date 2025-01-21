Adliye çıkışı tekmeli yumruklu kavga
Diyarbakır'da adliye çıkışı iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.
Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Adliyesi önünde mahkemede görülen dava sonra davalı iki grup çıkışta karşılaştı.
Aralarında çıkan tartışma, büyüyüp tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Adliye önünde bekleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, tarafları ayırıp kavgayı sonlandırdı.
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