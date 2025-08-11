Adliye önünde akrabaların kavgası kamerada
Mardin'in Midyat ilçesinde adliye önünde uzlaşma görüşmesi sonrası husumetli taraflar birbirine girdi.
Midyat Adliyesi önünde aralarında anlaşmazlık bulunan akraba aileler, uzlaşmak için adliyeye gitti.
Uzlaşma görüşmesi sonrası adliye bahçesinde taraflar arasında tartışma çıktı.
lay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Büyüyen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Polisin araya girmesiyle ayrılan taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu
