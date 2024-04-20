Adliye önünde iki aile birbirine girdi

İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde görülen duruşma sonrası, iki aile arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

Adliye önünde iki aile birbirine girdi

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda dün öğle saatlerinde iddiaya göre iki aile arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle konu mahkemeye taşındı.

Görülen dava sonrası adliye önünde karşılaşan iki aile arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenerek büyümesiyle taraflar arasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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