Adliyede 147 milyon liralık soygun. Adli emanet katibi para dolu market arabasıyla çıkış yapmış

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet kasasında gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, işçi kadrosuyla emanet bürosunda çalışan Erdal Timurtaş'ın adli emanette bulunan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü (yaklaşık değeri 147 milyon lira) tek seferde market arabasıyla çıkardığı tespit edildi.

DOLU ÇIKTI BOŞ DÖNDÜ

Şüpheli Erdal Timurtaş'ın metal market arabasıyla dolu olarak adliyeden çıktığı ancak adliyeye boş döndüğü, kasaların ise anahtarla açılarak boşaltıldığı belirlendi.

İHA'da yer alan habere göre, şüphelinin kaçmadan önce mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin." diye yazdığı öğrenildi.

“HİÇ BEKLEMEZDİM”

Yürütülen soruşturma sürerken adliyenin yanında bulunan kafeteryadaki esnaf Erkut Sunmak, Timurtaş'ı tanıdığını dile getirdi.

"Erdal, sabah ve akşam geçerken uğrardı. Özünde 10 numara çocuktu çok da severdim. Hiç yakıştıramadım, ondan böyle bir şey hiç beklemezdim." diye konuşan esnaf Sunmak, "On numara çocuktu. Altında arabası vardı. Adli emanette çalıştığını biliyorum. Kendisine güvenirdim. İşine sahip biriydi." dedi.

ÇALINAN ALTIN MİKTARLARI

Şu aşamaya kadar çalındığı tespit edilenler ise; 9 bin 6 gram altın 49 adet reşat altını, 438 adet kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın, 7 arma altın, 167 adet tam altın, 606 bilezik, 1477 gram bilezik, 376 yarım altın, 1328 çeyrek altına, 40 cumhuriyet altını, 2701 gram takı, 487 ata altını, 6 adet gremse altın, 50 kilo gümüş.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan işçi kadrolu Erdal Timurtaş'ın uzun zamandır işe gelmemesi üzerine dün durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D.'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Savcılık kolluk kuvvetlerine E.T. ve kasalardan sorumlu olan K.D.'nin gözaltına alınması talimatı verirken, yapılan araştırmada Erdal Timurtaş'ın eşi ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da saat 08.22'de uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.