Adliyede 3’üncü kattan atlayan Afgan ağır yaralandı

Konya’da gözaltına alındıktan sonra, mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye götürülen Afganistan uyruklu kişi 3’üncü kattan atladı.



Olay, saat 14.45 sıralarında Konya Adliyesi’nde meydana geldi. Yasal olmayan yollardan ülkeye giriş yapma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan Afganistan uyruklu Zaınullah M., güvenlik güçlerince Konya Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Konya Adliyesi 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen Zaınullah M., 3’üncü kattaki mahkeme salonunun önünde beklerken, korkuluklara çıkıp koridora atladı.



Ağır yaralanan Zaınullah M. ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.