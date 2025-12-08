Adliyede 6,5 milyonluk vurgun! Kriptoya yatırıp, bahis oynamış
Konya'da Kulu Adliyesi'nde görevli katip, zimmetine 6,5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan katip, paralarla bahis oynadığını itiraf etti.
Konya'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen katip tutuklandı.
Kulu Adliyesi'nde görevli bir çocuk annesi Ayşe S., iddiaya göre icralardan ve hazine adına yatan emanetteki paraları farklı zamanlarda zimmetine geçirdi.
KRİPTOYA YATIRIP, BAHİS OYNAMIŞ
Bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyon lirayı zimmetine geçiren Ayşe S., bu paraları kripto borsası ile sanal bahis oynayarak harcadı.
Geçen hafta çarşamba günü savcılığa başvurup, suçunu itiraf eden Ayşe S., tutuklandı.