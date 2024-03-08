Adliyede güvenlikli bekleme salonundan firar ile ilgili açıklama

Mersin’de geçen salı meydana gelen olayda, cezaevinde bulunan H.A. ve A.Y. duruşma için Mersin Adliyesi'ne getirildi.

Hükümlüler görevli jandarma personelinin başka bir görev kapsamında yerinden ayrılması nedeniyle konuldukları ‘güvenlikli bekleme salonu’ndan kapının kilit kısmını duvardan sökerek firar etti. Olayın ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, firar eden hükümlülerden A.Y.’nin yakalandığı, H.A.’nın ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.



Ayrıca hükümlülerin kaçmasına imkan sağladığı değerlendirilen şüpheliler H.H. ve A.G.’nin ‘hükümlünün kaçmasına imkan sağlama’ suçundan tutuklandığı, görevli jandarma personeli hakkında ise adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.