Adliyede saldırı girişimi. Kadın hakimi kurtaran çaycı NTV'ye konuştu: Bizlerin de hayalleri var
16.01.2026 15:05
İstanbul Bölge Adliyesi’nde görevli kadın hakimi, cumhuriyet savcısının silahlı saldırısından kurtaran hükümlü çaycı Yakup Karadağ, "Dışarda da olsam aynısını yapardım." dedi. NTV'ye konuşan Karadağ, kendisi gibi cezaevlerinde olan on binlerce mahkumun topluma faydalı olabileceğini, hayalleri ve hedefleri olduğu söyledi. Haber: Dilek Yaman Demir
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim Aslı Kahraman'ı ikinci kurşundan belki de ölümden kurtaran
cinayet hükümlüsü çaycı Yakup Karadağ, NTV'ye konuştu.
"Dışarıda da olsam aynısını yapardım." diye konuşan Karadağ, kendisi gibi yıllardır cezaevlerinde olan mahkumların sesi oldu.
İlk silah çekildiğinde endişe olduğunu dile getiren Karadağ, "Ben tamamen hakimin vurulmaması için çaba gösterdim. Birisi yardım istiyorsa elimden geleni yapardım." diye konuştu.
"BİZLERİN DE HAYALLERİ VAR"
Karadağ, cezaevinde geçirdiği sürecin kişisel gelişiminde çok önemli olduğunu da vurguladı.
Topluma yararlı olabileceklerini dile getiren Karadağ, "Bizim de insan olarak hayallerimiz, hedeflerimiz var. Faydalı olmak için çabalayacağız." diye konuştu.
Eski düşüncelerinin ve davranışlarının olmadığından söz eden Karadağ, "Devletin bunda katkısı büyüktür. Ben hiçbir zaman boş durmadım, çaba içerisindeydim. Katıldığım kurslar da var. Ben cezaevine girdiğimde eğitim hayatımı tamamladım." dedi.
Üniversite sınavına da girdiğinden bahseden Karadağ, "Yeni bir gelişim içinde tutmaya çalıştım kendimi." ifadelerini kullandı.
"ŞAKA SANDIM"
Çaycı, daha önce NTV'ye verdiği röportajda "Boşları almak için girmiştim. O sırada hakime hanım benden yardım istemişti. İlk başta adliyede hakime hanıma kimsenin saldıracağını düşünmemiştim. Şaka yapılıyor zannettim. Olayın ciddiyetini tam anlamıyla görünce olaya müdahale etme gereği gördüm." diye konuşmuştu.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde 13 Ocakta yaşanan olayda, cumhruiyet savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, hakim Aslı Kahraman’a silahla ateş etmiş, İkinci kurşunu hükümlü çaycı Yakup Karadağ engellemişti.
Hakim tedavisinin ardından taburcu edilirken, savcı Muhammed Kılıçarslan tutuklanmıştı.