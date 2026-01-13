Adliyede silahlı saldırı! Savcı kadın hakimi vurdu, eski hükümlü çaycı siper oldu
13.01.2026 13:30
Son Güncelleme: 13.01.2026 14:18
Olay Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde yaşandı. Polis ekipleri adliyede inceleme başlattı.
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde silahlı saldırı yaşandı. Bir savcı, kadın bir hakimi silahla vurdu.
İstanbul'da adliyede silahlı saldırı yaşandı.
Olay saat 12.30 sıralarında Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde gerçekleşti.
İddiaya göre; Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı M.Ç.K., 23. Ceza Dairesi'ndeki duruşma sırasında hakim A.K.'ye silahla ateş etti.
Kadın hakim olayda ayağından yaralandı. Hakim, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye sevk edildi.
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren savcı, gözaltına alındı.
ARAYA DURUŞMA SALONUNDAKİ GÖREVLİ GİRDİ
Savcı M.Ç.K. ile hakim arasında geçmişte bir ilişki yaşandığı ve ilişki bitmesine rağmen bu olayı kabullenmeyen savcının üzerine kayıtlı silahla birlikte adliyeye gelerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.
Saldırıya ilişkin ayrıntıları anlatan NTV muhabiri Dilek Yaman Demir, duruşma salonunda saldırı sırasında adliyede görevli eski bir hükümlünün araya girdiği iddiasını paylaştı.
İddiaya göre; o sırada duruşma salonunda bulunan bir görevli, savcının silahını doğrulttuğunu gördüğü anda savcıya doğru hamle yaparak saldırıyı önlemeye çalıştı.
SAVCI GÖZALTINA ALINDI
Saldırıyı gerçekleştiren savcı, duruşma salonundaki görevliler tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından adliyeye gönderilen olay yeri inceleme ekipleri, adliyede inceleme yapıyor.