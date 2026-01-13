Adliyede silahlı saldırı! Savcı kadın hakimi vurdu, eski hükümlü çaycı siper oldu

ARAYA DURUŞMA SALONUNDAKİ GÖREVLİ GİRDİ

Savcı M.Ç.K. ile hakim arasında geçmişte bir ilişki yaşandığı ve ilişki bitmesine rağmen bu olayı kabullenmeyen savcının üzerine kayıtlı silahla birlikte adliyeye gelerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıya ilişkin ayrıntıları anlatan NTV muhabiri Dilek Yaman Demir, duruşma salonunda saldırı sırasında adliyede görevli eski bir hükümlünün araya girdiği iddiasını paylaştı.

İddiaya göre; o sırada duruşma salonunda bulunan bir görevli, savcının silahını doğrulttuğunu gördüğü anda savcıya doğru hamle yaparak saldırıyı önlemeye çalıştı.

SAVCI GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştiren savcı, duruşma salonundaki görevliler tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından adliyeye gönderilen olay yeri inceleme ekipleri, adliyede inceleme yapıyor.