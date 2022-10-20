Adliyede ve hastanede dövülen avukata 40 gün iş göremez raporu

Ağrı'da görev yapan avukat Kenan Narboğa önce adliyede, sonra yaralı olarak gittiği hastanenin acil servisinde dövüldü. Avukata 40 gün iş göremez raporu verildi. Saldırganlardan biri tutuklandı.

Adliyede ve hastanede dövülen avukata 40 gün iş göremez raporu

'da önce adliyede sonra yaralı olarak gittiği hastanenin acil servisinde dövülen avukat Kenan Narboğa (42), 40 gün iş göremez raporu aldı.

Kenan Narboğa, Doğubayazıt ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsüyle ilgili davada taraflardan birini savunuyordu.

Adliyede ve hastanede dövülen avukata 40 gün iş göremez raporu - 1

DURUŞMA SONRASI SALDIRIYA UĞRADI

Duruşma bittikten sonra adliye binasında karşı tarafın saldırısına uğradı. Yaralanan avukat ambulansla hastaneye götürüldü.

HASTANEDE DE DÖVDÜLER

Ambulansı takip eden saldırganlar tedaviye alınan Narboğa'yı hastanede de dövdü.

Adliyede ve hastanede dövülen avukata 40 gün iş göremez raporu - 2

40 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU VERİLDİ

Burnu kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan avukata 40 gün iş göremez raporu verildi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kenan Narboğa'ya saldıran 4 kişiden biri tutuklandı, kaçan 3 saldırgan aranıyor.

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