Adliyede ve hastanede dövülen avukata 40 gün iş göremez raporu

Ağrı'da önce adliyede sonra yaralı olarak gittiği hastanenin acil servisinde dövülen avukat Kenan Narboğa (42), 40 gün iş göremez raporu aldı.



Avukat Kenan Narboğa, Doğubayazıt ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsüyle ilgili davada taraflardan birini savunuyordu.



DURUŞMA SONRASI SALDIRIYA UĞRADI



Duruşma bittikten sonra adliye binasında karşı tarafın saldırısına uğradı. Yaralanan avukat ambulansla hastaneye götürüldü.



HASTANEDE DE DÖVDÜLER



Ambulansı takip eden saldırganlar tedaviye alınan Narboğa'yı hastanede de dövdü.



40 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU VERİLDİ



Burnu kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan avukata 40 gün iş göremez raporu verildi.



BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Kenan Narboğa'ya saldıran 4 kişiden biri tutuklandı, kaçan 3 saldırgan aranıyor.