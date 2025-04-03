Adliyeler bugün açık mı, ne zaman açılacak? 2025 adliye çalışma saatleri
Adliyelerin ne zaman açılacağı, bayram tatilinin hükümet tarafından 9 güne çıkartılmasıyla birlikte merak ediliyor. Davaları olan veya adliyede işi olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte adliyelerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Birçok kişi "Bugün adliyeler açık mı, ne zaman açılacak?" Sorusuna yanıt arıyor. Peki, adliyeler bugün açık mı, ne zaman açıklanacak?
3-4 Nisan tarihlerinde adliyelerin açık olup olmadığı, bugün özel işlerini halletmek için adliyelere gidecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. 30-31 Mart ve 1 Nisan'ın bayram tatili olması, 2-3-4 Nisan tarihlerinin de hükümet tarafından idari izinli olarak tatil edilmesinin ardından adliyelerin açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, adliyeler bugün açık mı, ne zaman açılacak?
ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 gün olarak belirlendi.
Bayram sona erdi fakat 2-3-4 Nisan tarihlerinde de idari izinler devam edecek ve mahkemeler işlem yapmayacak. Tüm hukuki işlemler ertelendi.
Buna göre; 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde adliyeler kapalı olacak. Adliyeler 7 Nisan'da yeniden göreve başlayacak.
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