Adliyelerde yeni dönem

Adliyelerde Alo Adalet 135 dönemi başlıyor.

Adalat Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yeni döneme ilişkin açıklama yaptı.

1 Eylül itibarıyla pilot illerde Alo Adalet 135 hizmetini hayata geçireceklerini duyuran Bakan Gürlek, "İlk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak Alo Adalet 135 ile uzun süren dava ve soruşturma dosyalarınıza ilişkin başvurularınızı hızlı ve güvenli bir şekilde iletebileceksiniz." dedi.

İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki beş yılı aşan dava dosyaları ile üç yılı aşan soruşturma dosyaları hakkında, yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla başvurunun gerçekleştirileceğini ifade eden Bakan Gürlek, şöyle devam etti:

"Başvurularınız Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılacak; gerekli hallerde ilgili mahkeme veya Cumhuriyet başsavcılığınca değerlendirilerek sürece ilişkin bilgilendirmeler SMS yoluyla tarafınıza iletilecektir. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."