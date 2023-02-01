Adliyelerdeki ön bürolarda işlem süresi kısaldı

Adalet Bakanlığı, adliyelerdeki ön bürolarda işlem süresinin kısaldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, halkın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla adalet saraylarının giriş katlarında kurulan ön bürolarda taraflar ve avukatlar, dosya işlemlerini tek birimde yapabiliyor.

Ön bürolarda; kalemlerde yapılan dilekçe teslimi, dosyaya belge ve delil eklenmesi, dosya nüshalarının alınması gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Adliyeye sunulan ve adliyeden talep edilen her türlü evraka ilişkin işlem, ön bürolarca takip edilerek sonuçlandırılıyor.

Halkla ilişkiler alanında tecrübeli personelin çalıştırıldığı ön bürolarda verilen hizmetle adli süreçlerdeki işlemlerin hızlı ve daha kaliteli olması sağlanıyor.

3 BİRİMDE HİZMET VERİLİYOR

Bu kapsamda, 175 adliyede açılan ön bürolarda işlem süresi, ortalama 2,8 dakikaya düştü. Ön bürolar; 'Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Büro', 'Ceza Mahkemeleri Ön Büro' ve 'Hukuk Mahkemeleri Ön Büro' olmak üzere 3 birim halinde hizmet veriyor.

Türkiye'de tüm adliyelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

