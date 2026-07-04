Adnan Beker CHP'den istifa etti

CHP 'de ayrılıklar sürüyor.

Son olarak Ankara Miletvekili Adnan Beker , partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Beker, "Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim" dedi.

"Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum." ifadeleriyle istifasını kamuoyuna duyuran Beker, yoluna bağımsız Ankara milletvekili olarak devam edeceğini açıkladı.

İYİ PARTİ'DEN DE İSTİFA ETMİŞTİ

Beker, 2023 yılında İYİ Parti'den de istifa etmişti.

Yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2017 yılından beri İYİ Parti'nin başarısı için emek verdiğini, 2019 yılındaki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevine seçildiğini ifade eden Beker, "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşerilerim ve yüce Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibarıyla İYİ Parti'den istifa ediyorum." demişti.

ADNAN BEKER KİMDİR?

İlk ve ortaöğrenimini Ankara Solfasol’da, lise eğitimini Aydınlıkevler Lisesi'nde tamamlayan Beker, petrol, inşaat ve enerji sektörlerinde çalıştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği görevinde bulunan Beker, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile vakıf ve derneklerde yöneticilik görevlerinde bulundu.

2019 yerel seçimlerinde İYİ Partiden Çankaya Belediye Meclisi Üyesi seçilen Beker, 4 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İYİ Parti Grup Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Beker, evli ve 4 çocuk babasıdır.

CHP'DE İSTİFALAR

Mutlak butlan kararının ardından CHP'de ayrılıklar devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de partisinden istifa etmiş, istifa dilekçesinde "gördüğü lüzum üzerine" partiden ayrıldığını duyurmuştu. Özdemir, geçen haftalarda AK Parti'ye katıldı.

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da CHP'den istifa ettiğini bildirmişti.

İstifalar sonrası CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 135'e düştü.