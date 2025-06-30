Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bölgeyi kaplayan dumanların dağılmasının ardından Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü.

Orman yangınının uzun sürmesi, hava araçlarıyla süren söndürme çalışmaları ve şiddetli rüzgar dolayısıyla dün saat 16.00'dan itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçakların kalkış ve inişine izin verilmemişti.

Bu saat itibarıyla İzmir varışlı bazı uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendirilmişti.

