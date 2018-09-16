Menderes'in kabrinin bulunduğu Topkapı'daki Anıtmezar'da gerçekleşen anma töreni, saygı duruşu ve Kur'an-i kerim tilavetiyle başladı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes'in demokrasiden başka bir şey istemediğini söyledi.



Soylu, "Bu ülkenin kalkınmasından, gelişmesinden, insanların inançları yüzünden horlanmamasından başka ne talebi oldu. Bu ülkeye baraj yapmak, yol yapmak, tarımı, sanayiyi kalkındırmaktan başka ne arzusu oldu" ifadesini kullandı.



Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra, Menderes ve diğer demokrasi şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti.