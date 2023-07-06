Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde gece saatlerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, poliklinik binasındaki bir odada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevleri ve hastanenin bir bölümünü saran dumanı fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.