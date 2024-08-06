Adnan Oktar davasında yeni gelişme: Yunanistan sınırında yakalandılar

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada hüküm giyen ve firari olarak aranan iki kişi Yunanistan sınırında yakalandı. Mustafa Arular ve Serdar Suphi Togay isimli hükümlüler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adnan Oktar davasında yeni gelişme: Yunanistan sınırında yakalandılar

suç örgütüne yönelik ana davada hüküm giyen ve firari olan Mustafa Arular ve Serdar Suphi Togay, ’a kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada hükümlü olan firari sanıklar Mustafa Arular ve Serdar Suphi Togay’ın, yasa dışı yollarla İpsala sınır kapısından Yunanistan’a geçmeye çalıştıkları tespit edildi.

Yunanistan sınırındaki görevlilerce geri gönderilen Arular ve Togay’ın UYAP sorgularında Adnan Oktar suç örgütü ana davasında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından firari olarak arandıkları belirlendi.

Gözaltına alınan 2 kişi, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürüldü.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Arular ve Togay, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Hükümlü 2 kişinin evrakları Adnan Oktar suç örgütü ana davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada, sanık Oktar’ı örgüt yöneticiliği, cinsel istismar, eğitim hakkının engellenmesi, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçlarından 891 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet ayrıca Oktar’ı, yönetici konumunda bulunduğu için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutarak, bu sanıkların cezalarıyla birlikte 8 bin 658 yıl hapse mahkum etmişti.

Aynı davada firari sanıklar Serdar Suphi Togay ile Mustafa Arular da üzerine atılı suçlardan hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yerel mahkemenin kararını inceleyen Yargıtay, Togay ile Arular'ın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar hakkında kurulan bir kısım hükümleri bozmuş, dosyayı yeniden yargılama için yerel mahkemeye göndermişti.

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