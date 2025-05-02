Adnan Oktar'a kara paradan beraat: "Kadınların bana sevgisi çok kıskanıldı"

Duruşmada savunma yapan Oktar, "Bize yapılan suçlamalar Ekrem İmamoğlu'nun olayından çok daha samimiyetsiz. Göreceksiniz itirafçı sayısı da artacak bize yapılanın aynısı yapılacak." dedi.

Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

"MEHDİLİK İDDİAM YOK"

Mehdilik iddiasında olmadığını, Türkiye'de yüzlerce mehdi adayı olduğunu söyleyen Adnan Oktar, "Bir gün çıkıp mehdilik ilan edeceğimi düşünüyorlar. Gerçek mehdiyi hapis etsen de güçlenir. Mehdi korkulacak bir şey değildir. Beni görevlendirirseniz İsrail ile Filistin'in arasını bulurum." dedi.

"KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURUM"

Kadın cinayetlerini durdurabileceğini de öne süren Adnan Oktar, "Birbirinden güzel nur gibi kadınlar her gün öldürülüyor. Türkiye de büyük bir sevgi sorunu var, bunu hükümet yapamaz. Dekolte giyen, dans eden ve neşeli insanların da Müslüman olabileceğini gösterdim. Kadınların bana olan sevgisi çok kıskanıldı." diye konuştu.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adnan Oktar'ında aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında sanıklara yüklenen fiillerin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Heyet üç sanık hakkında ise suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat karar verdi.