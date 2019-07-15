Adnan Oktar Suç Örgütü hakkında hazırlanan iddianamedeki tanık anlatımlarına göre, Oktar yapılanması siyasilere baskı için sahte mason belgeleri düzenlemiş, bazı örgüt üyeleri de FETÖL için keşif yapmış.

Hürriyet gazetesinden Elif Altın'ın haberinde, örgütle ilgili savcılık iddianamesine göre, itirafçı Beril Koncagül, Adnan Oktar'ın gözaltına alındığında dini propaganda dozunu artırdığını belirterek şunları söyledi:

“Adliye nezarethanesine konulduğumuzda Didem Ürer, 'Abiden çok müjdeli haberler var, abi burayı Yusuf medresesi olarak görüyor, zaten mehdiyet için cezaevinde olmak çok önemli hepiniz biliyorsunuz' dedi. Mehdinin ikinci kez cezaevine gireceği hususu hep işlenirdi. Didem Ürer'in bunları söylemesinin amacı örgütü diri tutmaktı."

Evrak istedi



İddianamede şika- Didem Üreryetçi ve itirafçıların ifadelerine yer verildi. Şikayetçi Mehmet Ali Bahadır, Adnan Oktar'ın babası mason olan grup mensuplarından babalarıyla ilgili evrak getirmelerini, babalarının kasalarından masonlarla ilgili belge toplamalarını söylediğine şahit olduğunu anlattı. Bahadır, “Bunlardan birinin babası da üstad masondu. Oradan gelen evraklar tahrif edilerek, o tarihte Anavatan Partisi Genel Başkanı olan Mesut Yılmaz ve birçok siyasetçi için sahte masonluk belgesi hazırlandığını biliyorum” dedi.

Operasyon sızdırıldı



İtirafçı Beril Koncagül de Aylin Atmaca'nın 11 Temmuz 2018'deki operasyonu "Bize operasyon planlanıyor" diyerek önceden örgüte bildirdiğini kaydetti. Müşteki Ayda Pars Baştuğ da yapılanmadaki genç kızların doğa üstü olaylarla etki altına alınmaya çalışıldığına yönelik tanıklıklarını anlatti.

'Zekeriya Öz çok ilgilendi'



Tanık İrem Turgut da, Ergenekon operasyonu sırasında örgütün Ergenekon'a mağdur olarak müdahil olmak için FETÖ firarisi savcı Zekeriya Öz ile görüşme yapıldığını söyledi. İrem Turgut, Zekeriya Öz'le görüşmeye kendisinin de katıldığını ve Öz'ün kendileriyle çok ilgilendiğini belirtti.



Aylin Atmaca'dan FETÖ için keşif



Müşteki Serdar Öztürk ifadesinde, "Aynı dönemde Adnan Hoca grubuna mensup kadınlardan Aylin Atmaca'nın, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından hedef alınmış kişilerin ev ve iş yerlerinde keşif yaptığını tespit ettim. Çünkü bu kadınların ziyarete gittiği tüm hukukçular ben dahil bi şekilde ya tutuklandı ya da gözaltına alındı" dedi.



Ayrılmak isteyene A9 TV tuzağı



iddianameye göre, itirafçı Bahar Bayraktar, "Adnan Oktar, örgütten ayrılma ihtimali olduğunu düşündüğü kızların A9 TV'de gerçekleştirilen canlı yayınlardaki dans videolarını, kendi isimleriyle internete yüklerdi. Bunun sebebi, kızların deşifre olması ve örgütten kaçarlarsa yaşam alanı bulamamalariydi" dedi.



Fişleme yaptılar



İddianamede, Ece Koç isimli şüphelide ele geçirilen bilgisayarın imaj raporunda, 91 ülkeden 909 kişiye ait isim, e-mail, telefon numarası, adres ve hakkında tutulan not ve takip konusu gibi bilgileri kapsayan liste ortaya çıktı.



Söz konusu listede şahıslarla ilgili 'faydalı', 'olumlu', 'çok olumlu', 'yardimci oluyor', 'kitap çevirdi', 'konferans ayarladı' şeklinde notlar olduğu, şahısların çalıştığı kuruluşlara dair fişleme bilgileri içerdiği tespit edildi.

