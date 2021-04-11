Adnan Oktar'ın cezaevi imajı

Saçlarını ve sakallarını uzatan Adnan Oktar’ın yeni halini, kadın müritleri olan kedicikler sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Fotoğrafın 15 Mart’ta çekildiği belirtildi. Kedicikler fotoğrafın altına övgülerini de sıraladı.

DAVADA 800 SAYFALIK KARAR METNİ 2 SAATTE OKUNMUŞTU



Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığın yargılandığı davada hüküm açıklandı.



İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tüm tutuklu sanıklar ve tutuksuz sanıklar katıldı.



Mağdur ve müştekilerle tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.



Duruşmada tutuklu sanık Adnan Oktar salona girdiği sırada arka tarafta bulunan tutuksuz sanıklar ve bazı izleyiciler el salladı. Oktar da el sallayarak karşılık verdi.



Oktar tutuklu sanıkların bulunduğu bölümün en arkasına oturtuldu. Tarkan Yavaş ile Oktar Babuna da Oktar'ın yanına yerleştirildi. Salonda çok sayıda jandarma personeli görevlendirildi.



Bir önceki duruşmada son sözü alınmayan bir kısım sanıkların son sözleri soruldu.



Daha sonra Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Galip Perk, dosyanın karara bağlandığını açıklayarak alınan kararları okudu. Perk'in sanıklarla ilgili 800 sayfalık hükmü okuması yaklaşık iki saat sürdü.