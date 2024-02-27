Adnan Oktar'ın hakim karşısına çıkacağı tarihler belli oldu

Cezaevinde bulunan Adnan Oktar hakkında geçtiğimiz günlerde 2 ayrı dava açıldı.

Bu davalardan biri 20 sanıklı ''güncel yapılanma'' davasıyken diğeri 72 sanıklı örgüt davası.

Açılan 2 dava çerçevesinde Oktar’ın hakim karşısına çıkacağı tarihler belli oldu.

Oktar’ın yargılanması 21 Mayıs'ta İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak

4 gün sürecek davaların ilkinde Oktar'ın 43,5 yıla kadar, 72 sanıklı örgüt davasından ise 2 bin 758 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.