Adnan'ın mezarına bırakılan notlar duygulandırdı

Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokul'u, 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli 'nin silahlı baskınında sekizi öğrenci, dokuz kişi hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenler arasında 5. sınıftaki Adnan Göktürk Yeşil de vardı. Çocuğun Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan mezarı çiçekler, bayraklar ve notlarla donatıldı .

Vatandaşlar tarafından bırakılan onlarca mektup ve şiir, ziyaretçileri duygulandırdı.

“Bizler çok isterdik Adnan’ın 23 Nisan 'ı kutlamasını ama olmadı” diyen dayı Kemal Yeşil, şunları söyledi:

“Adnan Göktürk bizim yeğenimiz. Bugün benim de küçük bir kızım var. O da, ‘Adnan Göktürk’ün mezarına gidebilir miyiz baba?’ dedi. Onu getirdim. Geldiğimde burada Haruniye Okulu öğrencileri ile başka okullardan öğrencilerin yazmış oldukları mektupları gördük.”

"Bu durum bizi çok duygulandırdı ve gururlandırdı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. 23 Nisan’da mezara bırakılan mektuplar da ayrı bir anlam taşıyor. Biz, Adnan Göktürk’ün de bu 23 Nisanları kutlamasını isterdik ama olmadı, Rabbim kısmet etmedi. Bu nedenle 23 Nisan’da bayramı kutlamak için mezarına gelen çocuklara da çok teşekkür ediyorum."