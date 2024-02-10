ADOB çocuklar için Opera Tur adlı projeyi hayata geçirdi

TERZİHANEDEN, MARANGOZHANEYE OPERAYI KEŞFEDECEKLER

Fuayedeki bilgilendirmeden sonra çocukların marangozhane, terzihane, demirhane, bale ve koro stüdyolarına geçeceğini, sahnedeki çalışmaları görme, sanatçılarla buluşma imkanını yakalayacağını anlatan Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Marangozhaneye gittiğimizde sadece orada çalışan arkadaşlarımız olmayacak. Onları orada bazı sürprizler bekleyecek. Marangoz önlüğü giymiş bir sanatçı orada bir tahtayı yontarmış gibi yapacak birden şarkı söyleyecek. Terzihanede de benzer sürprizler olacak. Çocukları eğlenceli bir etkinlik bekliyor."



Bu aşamanın ardından programın öğrencilerin fuaye noktasında görüş, düşünce ve hislerini kaleme almasıyla sona ereceğini söyleyen Kıran, bir eğitim projesi de olan bu çalışmayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle gerekli görüşmeleri yaptıklarının altını çizdi.



"HER ORGANİZASYONDA 20-25 ÇOCUĞU MİSAFİR EDECEĞİZ"

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hangi okuldan öğrencilerin geleceğini ADOB'a bildireceğini ifade eden Kıran, şunları kaydetti:



"Her organizasyonda 20-25 çocuğu misafir edeceğiz. Hem ekonomik hem sosyal açıdan operaya yakın olmayan ama bu sanatları öğrenme hevesi olan öğrencilerimizin burada olmasını çok arzu ediyoruz. Devlet Opera ve Balesi, ülkemizin çok kıymetli bir kurumu ve buradaki sanat dallarına ilişkin öğrencilerimizin bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Gelecekte mesleklerini seçerken bir çocuğun aklında da burası olabilir, 'günün birinde eskiden bir kuruma gitmiştim, dans eden, keman çalan birisi vardı, onun gibi olmak istiyorum.' diyebilir."



Kıran, projenin 13 Şubat Salı günü başlayacağını, daha çok çocuğa erişmek istedikleri için de organizasyonun her salı gerçekleştirileceğini söyledi.

