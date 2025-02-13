Adobe'den Sora'ya rakip: Video klip üreten yapay zeka
Teknoloji devi Adobe, Firefly Video Model ismini verdiği video klip üretebilen yapay zeka aracının ilk sürümünü yayınladı.
Firefly Video Model’in, OpenAI tarafından geliştirilen Sora ve Runway gibi video oluşturma hizmetleriyle rekabet edeceği açıklandı.
Diğerlerinden önemli farkları var
Adobe, Firefly’ı dünyanın en popüler video düzenleme yazılımı Premiere Pro’ya uygun klipler üretmek üzere kodladı. Adobe ekibi, mevcut çekimleri video modeline besleyerek, gerçek bir prodüksiyon setinde üretilen ancak tam olarak doğru olmayan çekimleri düzelten veya genişleten klipler üretmesini isteyerek Firefly’ı geliştirdi.
Daha kısa süre, daha kaliteli görüntü
Resmi açıklamaya göre Firefly Video Model, 1080p çözünürlükte beş saniyelik klipler üretecek. Karşılaştırmak gerekirse, OpenAI’ın hizmeti Sora 20 saniyeye kadar görüntü oluşturabiliyor ancak Firefly’dan daha düşük çözünürlük sunuyor.
Adobe yetkilileri, çoğu prodüksiyondaki bireysel kliplerin 3 saniyelik sekanslardan oluştuğu fikrinden yola çıkarak, süreyi 5 saniyede sınırladıklarını ancak görüntü kalitesini öncelediklerini belirtti.
Adobe Jeneretif AI Başkan Yardımcısı Alexandru Costin, “Oluşturulan klibin gerçek bir film gibi görünmesini sağlamanın, uzun ancak kullanılamaz bir video oluşturmaktan daha önemli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Firefly Video Model kaç para olacak?
Adobe, bireysel kullanıcıların ayda 9,99 dolar karşılığında 20 klip, 29,99 dolara 70 klip üretebileceklerini duyurdu. Sora ise düşük çözünürlük sunduğu paketinde aylık 20 dolar karşılığında 50 video oluşturabiliyor. OpenAI, daha yüksek çözünürlüklü ve daha uzun videolar işleyebilen hizmeti için ayda 200 dolar talep ediyor.
Premium fiyat henüz belli değil
Alexandru Costin, televizyon ve film stüdyoları gibi yüksek hacimli kullanıcılar için bir premium fiyatlandırma üzerinde çalıştıklarını aktardı ve yılın ilerleyen zamanlarında bunun duyurulacağını söyledi.
Yapay zekayla film yapmak mümkün mü?
Video oluşturma hizmeti sunan yapay zekalar çok erken aşamalarda olmasına rağmen, alınan sonuçlar sektörde heyecan yaratıyor. Uzmanlar, ilerleyen yıllarda gerçek bir stüdyo çekimi yapmadan da yüksek görüntü kalitesi sunan sinema filmleri yapılabileceği konusunda son derece iyimser.
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