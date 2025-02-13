Adobe'den Sora'ya rakip: Video klip üreten yapay zeka

Firefly Video Model’in, OpenAI tarafından geliştirilen Sora ve Runway gibi video oluşturma hizmetleriyle rekabet edeceği açıklandı.



Diğerlerinden önemli farkları var



Adobe, Firefly’ı dünyanın en popüler video düzenleme yazılımı Premiere Pro’ya uygun klipler üretmek üzere kodladı. Adobe ekibi, mevcut çekimleri video modeline besleyerek, gerçek bir prodüksiyon setinde üretilen ancak tam olarak doğru olmayan çekimleri düzelten veya genişleten klipler üretmesini isteyerek Firefly’ı geliştirdi.



Daha kısa süre, daha kaliteli görüntü



Resmi açıklamaya göre Firefly Video Model, 1080p çözünürlükte beş saniyelik klipler üretecek. Karşılaştırmak gerekirse, OpenAI’ın hizmeti Sora 20 saniyeye kadar görüntü oluşturabiliyor ancak Firefly’dan daha düşük çözünürlük sunuyor.



Adobe yetkilileri, çoğu prodüksiyondaki bireysel kliplerin 3 saniyelik sekanslardan oluştuğu fikrinden yola çıkarak, süreyi 5 saniyede sınırladıklarını ancak görüntü kalitesini öncelediklerini belirtti.



Adobe Jeneretif AI Başkan Yardımcısı Alexandru Costin, “Oluşturulan klibin gerçek bir film gibi görünmesini sağlamanın, uzun ancak kullanılamaz bir video oluşturmaktan daha önemli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.