Adres bu sefer Ankara. Adliye memuru altınları çaldı
10.02.2026 12:18
Ankara Batı Adliyesi’nde soygun meydana geldi.
Ankara Batı Adliyesi’nde adli emanet kasasındaki 10 tam altın ve 5 çeyrek altının eksik olduğu tespit edildi. İnceleme sonrası altınları adliyedeki bir memurun aldığı ortaya çıktı.
Adli emanette soygun haberi bu kez Ankara'dan geldi.
Olay, Ankara Batı Adliyesi’ndeki adli emanet kasasında yapılan rutin denetimlerde anlaşıldı.
Adli emanet bürosuna yerleştirilen kameraların incelemesi yapıldı ancak herhangi bir tespite ulaşılamadı.
İTİRAF ETTİ
İnceleme sonrası ifadesi alınan bir memur, altınları kendisi aldığını itiraf etti.
İfadesinde, ihtiyacı olduğu için altınları aldığını, ihtiyacı kadarını alıp diğer altınları yeniden adli emanet kasasına koyduğunu itiraf etti.
Zanlı, adli emanet bürosuna kamera takılması nedeniyle diğer altınları yerine koyamadığını söyledi.
Memur, olayın ardından tutuklandı.
BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NDEKİ SOYGUN
Büyükçekmece’deki adli emanet soygununa ilişkin soruşturma ise hala sürüyor.
Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundan yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari zimmet memuru firari zanlısı Erdal Timurtaş ve ailesi İngiltere'ye kaçmıştı.
İngiltere'ye kaçtığı iddia edilen ve eşi ve kendisi hakkında kırmızı bülten çıkarılan Erdal Timurtaş Interpol tarafından yurt dışında aranıyor.
Zanlının kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı.