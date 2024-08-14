Adresinde bulunamayan Suriyeliler | Yerlikaya: Kamu hizmeti askıya alınacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tartışma konusu olan Suriyelilere vatandaşlık konusu hakkında Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.



Son 13 yılda 238 bin 733 Suriyeli'nin Türk vatandaşlığına geçtiğini söyleyen Yerlikaya, Türkiye'de doğan Suriyelilere ABD'de olduğu gibi doğuma dayalı vatandaşlık verilmediğini belirtip 2022 yılının Haziran ayından itibaren Suriyeli kaydının yapılmadığını da sözlerine ekledi.



ADRESLERDE OLMAYAN SURİYELİLER HAKKINDA AÇIKLAMA



3 milyon 103 bin Suriyeliden 731 bin 146'sının adreslerinde olmadığı tespit edilmişti.



İçişleri Bakanı, 396 bin 738 kişinin hali hazırda bir işlem ya da başvuru yapmadığını hatırlattı.

Yerlikaya, 14 günlük başvuru sürenin tamamlanmasının ardından 60 günde içerisinde değişlik yapılmadığı takdirde bu isimlerin kamu hizmetlerinin askıya alınacağını söyledi.