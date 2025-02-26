Af yasasında son durum: İnfaz düzenlemesi için gözler Meclis'te!

10. yargı paketi TBMM gündemine gelmek üzere. Yeni yargı paketi af düzenlemesini kapsayacak mı sorusu öne çıkıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genel af ya da kısmi af yasası hakkında net konuştu. Çalışmanın af olmadığı ve eşitlik ilkesine dayanan bir düzenleme olduğu belirtildi. Kovid yasası 2020 yılında hayata geçirilmişti. Peki, af yasası çıkacak mı, ne zaman? Kovid yasası nedir?





AF YASASI VAR MI?



Koronavirüs salgını döneminde Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan çalışma ile denetimli serbestik gündeme gelmişti. Son günlerde öne çıkan af yasası hakkında Bakan Tunç konuştu. Tunç,"Bugün basına yansıyan af değil. Kovid yasasından faydalanamayan cezaevinde bulunanlar yararlanmıştı. Ama suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bundan yararlanamadı. Bu konuda onların bir talepleri var. Bunun takdiri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir ama bu bir af değil.'' ifadelerine yer verdi.



MHP'den Feti Yıldız ise, sosyal medya platformu X'ten; "Covid-19 salgını sırasında Temmuz 2023’te çıkarılan denetimli serbestlik düzenlemesinin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dair tartışma hiç bitmedi. Beni her gün ama her gün yüzlerce kişi arıyor." dedi.



Meclise gelmesi beklenen 10. yargı paketinde yer alması beklenen düzenleme sayesinde 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak.



KOVİD YASASI NEDİR? (KORONAVİRÜS YASASI)



2019 yılında başlayan covid-19'un sebebiyet verdiği koronavirüs pandemisinde Adalet Bakanlığı, salgının önüne geçebilmek için cezaevlerinde bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edebilmesi sağlanmıştı. 2023 yılı ile beraber de Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmedi ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edebildi.



31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlülerin ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabileceği belirtilmişti.



Bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabiliyordu. 31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşmiş olanları kapsayan bu düzenleme aynı tarihten önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanları kapsamamıştı.



