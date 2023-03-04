AFAD: 1 ayda 13 bin deprem meydana geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 45 bini aşarken bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat-4 Mart tarihleri arasında 13 bin deprem meydana geldi.

6 aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 1 ayda ulaşıldığı belirtildi.