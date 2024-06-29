AFAD 29 Haziran tarihli son depremleri paylaştı: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 29 Haziran 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

ELBİSTAN DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde saat 08.48'de 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.