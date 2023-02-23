AFAD: 4 ayda kaydedilecek deprem sayısı 17 günde gerçekleşti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntının meydana geldiğini, 4 ayda kaydedilecek deprem sayısının, 17 günde gerçekleştiğini açıkladı. Tatar, Sivas'ın Gürün ilçesinin de genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini söyledi.

AFAD: 4 ayda kaydedilecek deprem sayısı 17 günde gerçekleşti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, ve merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Tatar'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntı meydana geldi, 4 ayda kaydedilecek deprem sayısı, 17 günde gerçekleşti.

3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor. Büyük çoğunluğu vatandaşlarımız tarafından hissedilecek büyüklükte. Birbirini tetikleyerek devam eden depremler sonucunda önümüzdeki günlerde 5'in üzerinde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durması gerekiyor.

Depremlerin merkez üslerine yakın illerin ilçelerinde hasarlar görüyoruz. Bu yerleşim alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgede en önemli risklerden birisi de kaya düşmesi riski. Bölgede değişim yerleşim yerlerinde kaya düşmesi riski altında bulunan yerler var. Deprem bölgesinde bulunan inşaat altındaki binaların durumu hazırlanacak bir teknik raporla belirlenecek.

Sivas'ın Gürün ilçesi de genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi."

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...