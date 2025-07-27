AFAD: 5 bin 400 personel, 119 hava, bin 537 kara aracı görev yapıyor

Orman yangınlarıyla mücedele aralıksız sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurdun çeşitli yerlerindeki yangınlara 5 bin 400 personel, 119 hava aracı ve 1537 kara aracı ile müdahale edildiğini açıkladı.



Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20-26 Temmuz tarihleri arasında olası risklerin önüne geçmek amacıyla, 10 ilde meydana gelen yangınlarda 53 yerleşim biriminde vatandaşların güvenli bölgelere alındığı, yangınlar söndürüldükten sonra vatandaşların yerleşim yerlerine döndükleri vurgulandı.



Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Antalya, Uşak, Sakarya ve Karabük illerinde toplam 8 bin 269 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın güvenli bölgeye alındığı aktarılan açıklamada, Karabük, Sakarya, Bilecik, Antalya, Mersin, Uşak ve Kahramanmaraş'ta 56 konut, 4 ahır, 9 samanlık ve 10 depo için hasar tespiti yapıldığı ve mağdur vatandaşlara gerekli desteklerin sağlandığı belirtildi.